El Manchester United aumenta la presión sobre Liam Rosenior ante un Chelsea indeciso

El Manchester United dio un gran paso hacia el tercer puesto de la Premier League y un billete para la Liga de Campeones. El técnico Michael Carrick vio cómo su equipo, sólido, vencía 0-1 a un Chelsea en crisis, donde crecen las críticas a Liam Rosenior.

El Chelsea empezó fuerte y reclamó un penalti de Cole Palmer, pero el árbitro no lo pitó. Luego Estêvão acertó el poste y Enzo Fernández, recién reincorporado, rozó el otro.

En el descuento de la primera parte, Liam Delap marcó, pero el VAR anuló el tanto por fuera de juego. En la segunda parte, el United golpeó primero: Bruno Fernandes, con su decimoquinta asistencia del curso, asistió a Matheus Cunha, que batió a la defensa y celebró el gol con la afición visitante.

El récord de asistencias en una temporada es de 20, compartido por Kevin De Bruyne y Thierry Henry, así que Fernandes puede superarlo.

En la segunda parte, Delap remató al larguero y, poco después, Fofana hizo lo propio. El Chelsea lo intentó, pero poco le funciona en esta fase de la temporada.

En el 84’, Moisés Caicedo probó desde lejos y el balón rozó el poste. Hubo cambios en ambos equipos, incluido el breve ingreso de Joshua Zirkzee en el United, que mantuvo su ventaja.

El Chelsea encajó su cuarta derrota liguera consecutiva entre abucheos, y muchos seguidores del sexto clasificado ya han perdido la paciencia con Rosenior, nombrado en enero.