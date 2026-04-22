El Manchester City se coloca líder tras una ajustada victoria sobre el Burnley, que vuelve a descender tras un año

El Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, superó 0-1 al Burnley este miércoles y comparte puntos con el Arsenal. Gracias a su mejor diferencia de goles, lidera la Premier. El Burnley, en cambio, descendió a la Championship tras una sola temporada.

Durante meses el Arsenal pareció encaminado a su primer título liguero desde 2004, pero en las últimas semanas dilapidó su ventaja.

Primero cayeron en casa ante el AFC Bournemouth (1-2) y, el pasado fin de semana, frente al Manchester City (2-1). Así, antes del miércoles la ventaja se redujo a tres puntos, y el City aún debía jugar contra el Burnley.

Los visitantes, con Nathan Aké y Tijjani Reijnders en el banquillo, dominaron la primera parte y crearon la ocasión más clara: Rayan Cherki disparó al poste tras rebotar en Martin Dúbravka. Poco después, Erling Haaland marcó el 0-1 tras un pase en profundidad de Jérémy Doku.

El Burnley, con los holandeses Quilindschy Hartman y Zian Flemming, respondió en contadas ocasiones y Dúbravka mantuvo a raya a los locales.

En la segunda parte el City siguió dominando y Haaland volvió a acertar el poste, pero el marcador no se movió.

El Burnley, 19.º en la Premier, soñó con la remontada hasta el final, pero los londinenses bajan a Segunda tras un año. El City, en cambio, da un paso casi definitivo hacia su undécimo título.