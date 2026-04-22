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Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Sam Vreeswijk

Traducido por

El Manchester City se coloca líder tras una ajustada victoria sobre el Burnley, que vuelve a descender tras un año

Burnley vs Manchester City
Burnley
Manchester City
Premier League
E. Haaland
T. Reijnders
Nathan Aké
Q. Hartman
Z. Flemming

El Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, superó 0-1 al Burnley este miércoles y comparte puntos con el Arsenal. Gracias a su mejor diferencia de goles, lidera la Premier. El Burnley, en cambio, descendió a la Championship tras una sola temporada.

Durante meses el Arsenal pareció encaminado a su primer título liguero desde 2004, pero en las últimas semanas dilapidó su ventaja.

Primero cayeron en casa ante el AFC Bournemouth (1-2) y, el pasado fin de semana, frente al Manchester City (2-1). Así, antes del miércoles la ventaja se redujo a tres puntos, y el City aún debía jugar contra el Burnley.

Los visitantes, con Nathan Aké y Tijjani Reijnders en el banquillo, dominaron la primera parte y crearon la ocasión más clara: Rayan Cherki disparó al poste tras rebotar en Martin Dúbravka. Poco después, Erling Haaland marcó el 0-1 tras un pase en profundidad de Jérémy Doku.

El Burnley, con los holandeses Quilindschy Hartman y Zian Flemming, respondió en contadas ocasiones y Dúbravka mantuvo a raya a los locales.

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En la segunda parte el City siguió dominando y Haaland volvió a acertar el poste, pero el marcador no se movió.

El Burnley, 19.º en la Premier, soñó con la remontada hasta el final, pero los londinenses bajan a Segunda tras un año. El City, en cambio, da un paso casi definitivo hacia su undécimo título.

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