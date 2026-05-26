La marcha de Pep Guardiola del Manchester City no pasa desapercibida: otros cinco miembros del cuerpo técnico también se irán este verano, confirmó el club el martes. Entre ellos está Pepijn Lijnders.

El neerlandés de 43 años llegó al inicio de la temporada tras años de éxito como mano derecha de Jürgen Klopp en el Liverpool. Su contrato con el Manchester City se limitará, por tanto, a un año.

Aunque la Premier League quedó en manos del Arsenal, Lijnders puede mirar atrás con satisfacción: el City ganó la Copa de la Liga y la FA Cup.

Tampoco continúan el preparador físico Lorenzo Buenaventura, el asesor Manel Estiarte, el entrenador de porteros Xabi Mancisidor ni el asistente Kolo Touré.

«Todo el mundo en el City quiere dar las gracias a estos cinco colaboradores por su esfuerzo y dedicación», se puede leer en la página web del club. «Les deseamos mucho éxito en el futuro».

Su futuro aún es incierto, pero no trabajará con el próximo técnico, que podría ser Enzo Maresca, sin equipo tras dejar el Chelsea.

Lijnders tampoco seguirá con Guardiola, quien ha anunciado que se tomará un descanso. «Necesito un respiro; no voy a entrenar durante un tiempo», afirmó el pasado fin de semana.