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Rayan CherkiImago
Jonathan van Haaster

Traducido por

El Manchester City asusta al Arsenal tras una gran segunda parte ante el Chelsea

Chelsea vs Manchester City
Chelsea
Manchester City
Premier League

El Manchester City aprovechó la derrota del Arsenal ante el AFC Bournemouth (1-2). El equipo de Pep Guardiola sentenció en la segunda parte ante el Chelsea con un 0-3. El Arsenal, líder, mantiene seis puntos de ventaja sobre el City, que tiene un partido menos y recibirá al conjunto londinense el próximo fin de semana. El Chelsea encadena tres derrotas y se estanca en el sexto puesto.

En la primera parte ninguno mostró ambición y ambos evitaron riesgos, con la defensa del Chelsea muy retrasada.

El City apenas generó peligro, aunque Rayan Cherki, entre otros, falló una ocasión clara desde la frontal al disparar directamente a las manos de Robert Sánchez.

El City arrancó la segunda parte con fuerza: Haaland chocó con un gran bloqueo de Hato y el disparo de Cherki se desvió ligeramente.

En la siguiente, Cherki centró con delicadeza para que O'Reilly cabeceara a la red ante un Sánchez batido: 0-1.

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Cinco minutos después, Cherki lanzó un pase entre líneas a Marc Guéhi, quien definió como un delantero: 0-2.

Luego Jérémy Doku le quitó el balón a Moisés Caicedo y marcó el 0-3.

El encuentro estaba sentenciado y solo quedaba definir el marcador. Ambos equipos crearon ocasiones, pero el 0-3 ya no se movió.

Tijjani Reijnders y Nathan Aké no jugaron ni un minuto con el City. Hato, sólido en el centro de la defensa, completó todo el partido.

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