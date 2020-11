El Real Madrid volverá a la carga por Haaland y Camavinga, según "Estudio Estadio"

Según el programa de RTVE, el Real Madrid echará el resto en el mercado de invierno, intentando las operaciones con Haaland y Camavinga

Florentino Pérez tiene claro que tendrá que rascarse el bolsillo en el mercado de invierno. Según "Estudio Estadio", programa de RTVE, el volverá a la carga este enero para intentar los fichajes de Erling Braut Haaland y Eduardo Camavinga, juagdores de Borussia de Dortmund y , respectivamente. El delantero centro noruego es el objetivo número uno del club blanco, que ya ha mantenido contactos con el club germano para lograr su fichaje, mientras que la llegada de Camavinga estaría supeditada a la continuidad de Zinedine Zidane en el conjunto merengue, ya que es el gran valedor de su potencial llegada al Bernabéu.

El Madrid pondría por Haaland 75 millones más la cesión de Jovic

En el caso de Haaland, intermediarios del Real Madrid ya han mantenido contactos con el Dortmund, aunque esas conversaciones todavía están en una fase embrionaria. Fuentes cercanas al conjunto blanco afirman a "Estudio Estadio" que el Dortmund no desea traspasar a su delantero, aunque sí existe una opción que el Madrid está explorando. Si el BVB no se clasifica para la ronda de octavos de final de Champions, el Real Madrid estaría dispuesto a ofrecer hasta 75 millones de euros más la cesión bianual de Luka Jovic. Ya han existido conversaciones entre ambos clubes, pero no existe ninguna oferta formal por el futbolista.

Zidane quiere a Camavinga y Mariano podría entrar en la operación

En el caso de Camavinga, el jugador está deseando que se produzca cuanto antes una llamada definitiva del Real Madrid. Según la información de Javier Latre en "Estudio Estadio", el Rennes está pidiendo 60 millones de euros para traspasar a Eduardo Camavinga, uno de los mediocentros con más futuro de Europa. En el conjunto blanco, Zidane avala una operación que considera necesaria, porque considera que el club debe encontrar un jugador de corte parecido al de Casemiro, porque es el único puesto de la plantilla sin recambio. El Madrid estaría dispuesto a hacer una oferta de 50 millones más la inclusión de Mariano Díaz en el trato, bien cedido con opción de compra o bien traspasado.

Según "Estudio Estadio", Mariano no vería con malos ojos su regreso al fútbol francés, aunque el Rennes, en estos momentos, está bastante satisfecho con los delanteros que tiene y podría estar interesado en algún otro jugador de la plantilla merengue.