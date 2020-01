El Liverpool cambia New Balance por Nike como nuevo proveedor de sus equipaciones

El vive sus últimas horas con New Balance como icónico proveedor. Así lo han confirmado los propios reds en un comunicado en el que anuncian que Nike pasará a vestirles desde la temporada 2020-2021.

Los dirigentes del Liverpool explican por qué han elegido a la multinacional estadounidense para vestirles.

#LFC announces multi-year partnership with Nike as official kit supplier from 2020-21. https://t.co/eqJlwZat12