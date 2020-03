El Leganés concientiza sobre el coronavirus inventándose un triunfo ante el Valladolid

El cuadro pepinero retransmite una victoria irreal sobre el Pucela para instar a la gente a quedarse en casa y evitar la expansión del COVID-19.

El ha tirado de imaginación para la disputa del partido que tenía previsto jugar este fin de semana en Madrid, donde debía recibir al Real por una nueva jornada de . Suspendida la competición a raíz del brote de nuevo coronavirus que castiga a buena parte de la sociedad, el cuadro pepinero ha utilizado sus redes sociales para retransmitir su compromiso frente al Pucela. Eso sí, un compromiso inventado.

EN VIVO: Coronavirus en el fútbol; últimas noticias, partidos suspendidos e infectados

El objetivo principal del Leganés fue pedirle a sus aficionados y a la población que se queden en casa, que hicieran caso a las autoridades y que evitaran la propagación del COVID-19. En ese duelo ficticio, el equipo de Javier Aguirre se ha impuesto como local 2-1 con goles de Óscar Rodríguez y Guido Carrillo. Enes Ünal firmó el tanto del Valladolid con un remate lejano. Claro, desde su casa.

Más equipos

¿Qué once sacó Aguirre? Pues el entrenador mexicano repitió el once que había vencido al en la última jornada liguera, disputada el pasado domingo. "Once valientes pepineros que hoy se quedarán en casa para ayudar a la sociedad y al sistema de salud público", anunciaba el cuadro blanquiazul.

En el 'descanso', el Leganés anunció que "se retiran los jugadores a sus habitaciones. Javier Aguirre repartirá claves de @NetflixEs y suscripciones a @MovistarFutbol en este tiempo de asueto. 1-0 #LeganésRealValladolid #VamosLega #QuédateEnCasa"

El Lega acabó pidiendo la hora, con la afición desplegada en los balcones de sus casas para reclamar el final del encuentro. "Ahora un confinamiento y a dormir", 'declararía' Javier Aguirre en unas inventadas declaraciones que también fueron un guiño para que la gente se quede en casa.

23’ ¡¡¡Jugada de VAR!!!! Acude el colegiado del encuentro tras una mano del pucela dentro del área... peeeeero... Cerradooooo, el VAR ESTÁ CERRADO #ComoSiempre #LeganésRealValladolid #VamosLega #QuédateEnCasa pic.twitter.com/r4GvvGP4tM — C.D. Leganés (@CDLeganes) March 14, 2020

30’ ¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOLLLLL DE ÓSCAR!!!!!! ¡Cómo remató @oscararnaiz10! El defensor visitante le dio la distancia social necesaria y no se lo pensó para poner el balón en la escuadra 1-0 #LeganésRealValladolid #VamosLega #QuédateEnCasa pic.twitter.com/0wa7mQtHP6 — C.D. Leganés (@CDLeganes) March 14, 2020

¡Final de la primera parte en Butarque!. Se retiran los jugadores a sus habitaciones. Javier Aguirre repartirá claves de @NetflixEs y suscripciones a @MovistarFutbol en este tiempo de asueto. 1-0 #LeganésRealValladolid #VamosLega #QuédateEnCasa — C.D. Leganés (@CDLeganes) March 14, 2020

75’ ¡¡¡GOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOOOL DE CARRILLO!!!! Jugada de videojuego por banda derecha del Lega, toque laaargo de Bustinza con el ⏺️ y Guido revienta el ⏹️ para mandarla al fondo de las mallas!!!! 2-1 #LeganésRealValladolid #VamosLega #QuédateEnCasa pic.twitter.com/dtGei17cgH — C.D. Leganés (@CDLeganes) March 14, 2020