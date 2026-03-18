El Lazio-Milan pone fin a la lucha por el título: los rossoneri se hunden, el Inter se proclama campeón de Italia con una cuota de 1,08

Tenía que ser la gran oportunidad tras la victoria en el derbi y el empate conseguido el sábado por el Inter contra el Atalanta. Una victoria en casa de laLazio podría haber acercado al Milan a cinco puntos con nueve partidos por disputar, pero el 1-0 contra los biancocelesti —primera derrota fuera de casa en la liga— cierra las cuentas del título. De hecho, se duplica la cuota de la remontada rossonera, que ha pasado en una semana de 7,50 a 15,00 en Betflag.





El año pasado fue el doblete de Pedro el que condenó a los nerazzurri, mientras que esta vez el gol de Isaksen ha permitido al equipo de Chivu situarse a +8, una ventaja decisiva para los analistas de apuestas de Sisal, que ofrecen a 1,10 el vigésimo primer título de liga de los nerazzurri. Continúa la racha dorada del Nápoles, ahora a nueve puntos del liderato: la repetición del título de liga de los napolitanos se paga a 20 veces la apuesta.