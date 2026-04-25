El jugador holandés, con 34 partidos internacionales, se retiró lesionado del campo; su presencia en el Mundial está en riesgo

Xavi Simons sufrió el sábado por la tarde una grave lesión de rodilla en el partido de la Premier League contra el Wolverhampton Wanderers. El centrocampista del Tottenham Hotspur tuvo que ser sustituido en el minuto 58 y gritaba de dolor. Su participación en el próximo Mundial parece seriamente en peligro.

El incidente ocurrió en la línea de fondo tras chocar con Huog Bueno; su pierna se atascó en el césped y la rodilla se torció.

Inmediatamente se agarró la parte baja de la rodilla, cerca de la pantorrilla, y gritó de dolor.

Quedó tendido y fue atendido por el equipo médico.

Intentó levantarse, pero volvió a caer y gritó de dolor. El cuerpo técnico lo atendió y decidió retirarlo. João Palhinha lo reemplazó.