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Jorthy MokioImago
Wessel Antes

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«El joven talento del Ajax, Jorthy Mokio, cambiará de selección y aspira a jugar el Mundial»

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J. Mokio

El ganteño Jorthy Mokio quiere jugar el Mundial con la República Democrática del Congo, según el periodista especializado en fichajes Sacha Tavolieri. El centrocampista de 18 años del Ajax ha disputado un partido internacional con Bélgica.

El joven, según el periodista belga, quiere jugar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Por eso, el joven zurdo ha decidido representar a partir de ahora a la República Democrática del Congo. Su decisión sería definitiva.

En marzo de 2025 jugó dos minutos con la absoluta de Bélgica, luego se centró en la sub-21 y en el Mundial sub-17.

Es el segundo jugador del Ajax nacido en Bélgica que cambia de selección, tras Rayane Bounida, quien eligió Marruecos.

Bélgica, cada vez más, ve marchar a sus jóvenes promesas.

Antes se marcharon Bilal El Khannouss, Konstantinos Karetsas, Chemsdine Talbi, Ismael Saibari y Noah Sadiki.

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