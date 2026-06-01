Cada vez es más habitual: el portero se sienta de pronto para que le atiendan y sus compañeros se reúnen en la banda para escuchar al entrenador. En el próximo Mundial, eso acabará, según ha anunciado el responsable de árbitros, Pierluigi Collina.

Los entrenadores deberán buscar otras soluciones bajo presión. A partir de ahora, los jugadores no podrán acercarse a la línea de banda mientras se atiende al portero.

Deberán quedarse donde se detuvo el juego o en el círculo central. Collina añade que los árbitros actuarán de forma proactiva.

«El portero tiene derecho a estar lesionado, pero los jugadores no pueden salir del campo para tomarse un tiempo muerto con sus entrenadores», declaró Collina a la BBC.

Aunque la medida evita las largas charlas tácticas, el truco aún permite frenar el ímpetu del rival.

No es el único cambio: el VAR podrá intervenir en casos de segunda amarilla y en saques de esquina.

El centrocampista del FC Twente, Kristian Hlynsson, ya padeció otra norma: por demorarse en salir, su equipo jugó un minuto con diez. En el Mundial rige la misma regla.