El increíble récord goleador que estableció Alfredo Morelos en Europa

Alfredo Morelos sigue escribiendo con tinta de oro su historia en Europa. El cordobés fue el máximo goleador de la fase de clasificación de la con ocho goles y añadió seis más en la fase de grupos con la camiseta del Rangers, convirtiéndose en el primer jugador en marcar un total de 14 dianas en competiciones UEFA antes de Navidad.

🐂 Alfredo Morelos is the first player to score 14 goals in a UEFA club competition before Christmas 🔥#UEL qualifying = ⚽️8⃣👕8⃣#UEL group stage = ⚽️6⃣👕6⃣