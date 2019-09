El impacto de Claudio Bravo en el plantel de La Roja: "Es una voz de mando"

El lateral Alfonso Parot analizó la importancia del retorno del meta del City. "Te grita prácticamente todo el partido para estar siempre alerta”.

En la antesala al duelo amistoso entre Chile y Honduras de este martes, el lateral de Alfonso Parot enfrentó los micrófonos para referirse -entre otros temas- al impacto que generó en La Roja el retorno de Claudio Bravo a la nómina tras casi dos años de ausencia.

“Compartí con él estos días que llevamos acá, no lo conocía (en persona). Es una voz de mando, es un tipo que tiene una tremenda trayectoria como jugador. Ha jugado en los mejores equipos del mundo, seleccionado nacional hace mucho tiempo entonces la voz de mando se siente sobre todo adentro del campo de juego”, reconoció el lateral.

“Me tocó el otro día compartir con él en la cancha (en el empate frente a ) y es un tipo que te ordena mucho, te grita prácticamente todo el partido para estar siempre alerta”, agregó.

En el cruce ante la Albiceleste, del pasado jueves en Los Ángeles, el defensor cruzado se hizo cargo de la banda izquierda, la misma que dejó vacante Jean Beausejour luego de anunciar su retiro de La Roja. Para el ex , lo ideal es imitar lo que hizo en ese puesto.

"Su huella es grande obviamente. Logró muchas cosas y siempre a gran nivel. Dejó la vara muy alta, pero solo hay que aprender de él, sacar las cosas en limpio y tratar de hacer lo mismo que él, aunque va a estar difícil", comentó.

¿Su juego ante los de Lionel Scaloni? "Me sentí mucho más cómodo que contra . Ahí me afectaron las ansias de querer ganar un puesto y eso me terminó perjudicando. Ahora, la enfrento con mucha más tranquilidad y con ganas de seguir en el equipo", indicó.

Finalmente, Parot se refirió a las nuevas caras que figuran en esta convocatoria. "Hay muy buenos jugadores en la Selección. Si bien hay una generación que consiguió muchas cosas, hay que esperar que la gente que venimos de atrás podamos jugar de la misma manera y conseguir cosas importantes para ", cerró.