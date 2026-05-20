Varios medios ingleses informan que el Hull City quiere cancelar la final de los play-offs y ascender directamente a la Premier League tras el «spygate».

El propietario, Acun Ilicali, confirmó al Daily Mail que analizan las opciones. «En circunstancias normales, dos equipos llegan a la final y uno es descalificado», explica.

«Nuestros abogados creen que debemos ascender directamente a la Premier League, pero aún lo están analizando», añade. «Todavía no podemos confirmar nada; es una situación compleja».

El Southampton, que debía enfrentarse al Hull en la final, fue descalificado por espiar al Middlesbrough en semifinales.

Southampton admitió su culpa, recurrió la sanción, pero el miércoles por la noche el recurso fue rechazado, acabando así su temporada.

En principio, el Middlesbrough sería su rival en la final, pero el Hull City lamenta el giro de los acontecimientos. «Llevábamos diez días preparándonos para el Southampton», señala Ilicali.

«Toda nuestra planificación, análisis y esfuerzos se centraban en ellos. Ahora, a solo unos días de la final, el rival ha cambiado. El jueves será el último entrenamiento serio. Nos prepararemos para el nuevo rival con un solo entrenamiento».

Por ello, aún no se sabe si la final se disputará, mientras el Hull City presiona para ascender directamente a la Premier League sin jugar en Wembley.