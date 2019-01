El Houston Dynamo de Cerén fichó a un mundialista

Se hará oficial en las próximas horas.

El Houston Dynamo incorporará a un nuevo jugador para competir en liga, Copa y Liga de Campeones CONCACAF. Diario DIEZ reveló que Maynor Figueroa firmará por un año. Compartirá vestuario con el salvadoreño Darwin Cerén, quien seguirá en el equipo.

El defensa central de 35 años disputó dos Mundiales: Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 con la selección de Honduras. Houston Dynamo será su tercer equipo en la MLS tras Colorado Rapids y FC Dallas.

Darwin Cerén contó a El Gráfico (a principio de enero) su alegría de jugar con Houston Dynamo: “Desde que llegué, me hicieron sentir como en casa. También tenemos compatriotas salvadoreños que hacen aún más importante la llegada a Houston. Es como estar en casa. Hay personas que comenzaron a seguir el equipo. Yo sé que los salvadoreños en Estados Unidos apoyan mucho. Me lo han hecho sentir en esta temporada. Espero nada más seguir disfrutando con ellos en este 2019. Espero ese mismo cariño”.

Sobre el título de la U.S. Open Cup comentó que: “Ahora es un equipo al que todo mundo va a quererle ganar. Ya se ha ganado el respeto de la liga, por el hecho de ser campeón de US Open Cup. Pese a que muchos ven que a lo mejor no es una copa tan importante como la MLS Cup, es un torneo competitivo, que todos quieren ganar. Lo ganamos con mucho esfuerzo. Nadie nos regaló nada. La mayoría de la eliminatoria la hicimos contra equipos de primera. Fuimos justos campeones. Es bueno para el grupo, para seguir creciendo”.