El historial favorable de Perú y Colombia que dejaría a Chile sin Mundial

La Selección chilena depende de un milagro para lograr el cupo al repechaje para el Mundial de Qatar 2022. Y es que el equipo que dirige Martín Lasarte llega a la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas apelando a la calculadora y a lo que realicen sus rivales directos: La Roja debe vencer a Uruguay en San Carlos de Apoquindo y esperar que Perú y Colombia no logren festejar ante Paraguay y Venezuela, respectivamente.

En caso que los de Ricardo Gareca igualen en Lima, regirá la diferencia de goles que podría beneficiar al combinado nacional en caso que se imponga a la Celeste.

No obstante, el historial de los equipos que también se juegan el boleto a la repesca es preocupante para los criollos en su objetivo de instalarse en la justa asiática.

EL HISTORIAL ENTRE CHILE Y URUGUAY

¿Cómo les fue a Perú y Colombia ante Paraguay y Venezuela en Eliminatorias?

Los números marcan que los de Ricardo Gareca han logrado cinco victorias y dos empates en el Nacional ante la Albirroja en sus últimas siete participaciones en un proceso premundialista. De hecho, el equipo que hoy comanda Guillermo Barros Schelotto cayó derrotado en los últimos dos compromisos en fila (2-0 en las Clasificatorias a Brasil 2014 y 1-0 camino a Rusia 2018). Y el último antecedente marca una igualdad 2-2 en el Defensores del Chaco en el arranque de este proceso.

ELIMINATORIAS RESULTADO Estados Unidos 1994 Perú 2-2 Paraguay Francia 1998 Perú 1-0 Paraguay Japón-Corea 2022 Perú 2-0 Paraguay Alemania 2006 Perú 4-1 Paraguay Sudáfrica 2010 Perú 0-0 Paraguay Brasil 2014 Perú 2-0 Paraguay Rusia 2018 Perú 1-0 Paraguay

En lo que respecta a Colombia y Venezuela, la estadística señala 17 duelos por Clasificatorias con un amplio margen para los cafetaleros con ocho victorias, seis empates y tres derrotas. Mientras que el historial general marca 40 cruces entre ambos equipos con supremacía tricolor con 18 éxitos por sobre los 7 de la Vinotinto.

Eso sí, hay un dato que podría ser determinante para Chile puesto que en territorio venezolano se han disputado ocho compromisos, con dos festejos para los dueños de casa y solo uno para lo que hoy adiestra Reinaldo Rueda: desde rumbo a Francia 98 que Colombia no rescata los tres puntos frente a los hoy dirigidos por José Néstor Pékerman jugando como forateros. No obstante, los venezolanos no se imponen ante los colombianos hace siete años, desde la Copa América 2015.

Consignar que el último choque entre ambos representativos ocurrió el pasado 9 de octubre de 2020: por la primera jornada Colombia goleó a Venezuela por 3-0 con doblete de Luis Muriel y otro tanto de Duván Zapata.