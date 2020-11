El historial de México contra Corea: partidos, torneos y resultados

México hizo valer la condición de favorito. En una era de Gerardo Martino por demás positiva, la Selección Mexicana tuvo un gran segundo tiempo y derrotó a en la Gira Europea del 2020, marcada por la pandemia de coronavirus.

El reencuentro entre ambas selecciones volvió a darse dos años después, toda vez que ambas escuadras se enfrentaron en el pasado Mundial de 2018, mismo que terminó en un triunfo para el equipo de Juan Carlos Osorio.

Desde 1948, el Tri se ha enfrentado en catorce ocasiones a Corea del Sur, con un saldo de ocho victorias, dos empates y cuatro derrotas, tanto en amistosos como en Mundiales, Copa Confederaciones, y .

En Goal te presentamos el historial entre los dos combinados nacionales tanto de América como Asia.

