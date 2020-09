El historial de Boca en La Bombonera por la Copa Libertadores

El Xeneize ganó el 69% de los partidos que disputó en su cancha en el certamen internacional. Su próxima víctima, Libertad.

Seis largos meses transcurrieron desde aquel 10 de marzo en el que Boca, ya campeón del fútbol argentino, saltó al campo de juego de La Bombonera por última vez. El 3-0 ante el DIM ratificó lo que es una tendencia difícil de revertir desde hace años: el Alberto J. Armando es una fortaleza que muy pocos han podido franquear en la .

El Xeneize no pierde en su casa por el certamen internacional desde el 25 de abril de 2018, cuando el equipo que por entonces conducía Guillermo Barros Schelotto cayó por 2-0 ante Palmeiras en la cuarta fecha de la fase de grupos. Van 12 partidos, en los que suma 10 triunfos y solamente dos empates. Y si de encuentros por la fase de grupos se trata, en la última década solo albergó cuatro derrotas y dos igualdades sobre 19 jornadas. El resto, todas victorias.

Libertad, el próximo rival, tiene un recuerdo fresco sobre lo que implica visitar el mítico estadio de La Ribera: en 2018, se volvió a Asunción con un 2-0 en contra que no pudo revertir como local en el cotejo de vuelta.

EL HISTORIAL GENERAL

Desde 1963, la primera vez que Boca disputó la Copa Libertadores, hasta esta edición, el Xeneize jugó 136 partidos en La Bombonera, de los cuales 95 fueron victorias, 28 empates y 13 derrotas, lo que significa que el club ganó el 69% de los encuentros que disputó en su casa y tan solo perdió el 9,5%. Es decir, una efectividad altísima. Además, jamás cayó como local en más de dos ocasiones en un mismo certamen.

CRUCES DE ELIMINACIÓN DIRECTA

Boca disputó 51 partidos mano a mano en su cancha, de los cuales ganó 32, empató 13 y perdió seis. Además, 24 de esos 51 fueron los choques definitorios y en solo siete oportunidadades quedó eliminado: vs. Santos en 1963 (final), vs. Olimpia en 1979 (final) y 1989 (octavos de final), vs. en 2005 (cuartos de final), vs. Defensor Sporting en 2009 (octavos de final), vs. River en 2015 (octavos de final), vs. Independiente del Valle en 2016 (semifinales) y vs. River en 2019 (semifinales). Es decir que, a la hora de definir una serie como local, el Xeneize tiene el 75% de efectividad.

NdeR: El partido con River por la Copa Libertadores 2015 se contabiliza como derrota por 3-0.

FINALES

Boca disputó 11 finales de Copa Libertadores y la ganó en seis ocasiones, de las cuales solo cuatro se definieron en La Bombonera: la de 1963, que fue derrota ante el Santos de Pelé; la de 1978, que significó la primera vuelta olímpica internacional como local; la de 1979, en la que cayó ante Olimpia; y la del 2001, que fue derrota en los 90 minutos ante , pero triunfo en los penales. Si bien solo perdió dos partidos de esos 11 (antes los brasileños en el '63 y los mexicanos en el 2001), el resto fueron cinco empates y únicamente cuatro triunfos.

El artículo sigue a continuación

Todos los partidos:

Boca 1-2 Santos | Copa Libertadores 1963 | Final | Vuelta

Boca 1-0 Cruzeiro | Copa Libertadores 1977 | Final | Ida

Boca 4-0 | Copa Libertadores 1978 | Final | Vuelta

Boca 0-0 Olimpia | Copa Libertadores 1979 | Final | Vuelta

Boca 2-2 Palmeiras | Copa Libertadores 2000 | Final | Ida

Boca 0-1 Cruz Azul | Copa Libertadores 2001 | Final | Vuelta

Boca 2-0 Santos | Copa Libertadores 2003 | Final | Ida

Boca 0-0 | Copa Libertadores 2004 | Final | Ida

Boca 3-0 Gremio | Copa Libertadores 2007 | Final | Ida

Boca 1-1 Corinthians | Copa Libertadores 2012 | Final | Ida

Boca 2-2 River | Copa Libertadores 2018 | Final | Ida

NdeR: En negrita, las finales en las que se consagró campeón.