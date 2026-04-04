Kennynho Kasanwirjo ha tenido la oportunidad de conocer de cerca al Ajax 1 durante el parón internacional. El hermano menor de 18 años del jugador del Feyenoord Neraysho Kasanwirjo (24) llegó incluso a debutar de manera extraoficial.

En una entrevista con Ajax Showtime, el talentoso defensa repasa las últimas semanas. Kasanwirjo fue titular en el partido amistoso contra el FC Volendam (2-2).

«Creo que lo hice bien y recibí elogios del cuerpo técnico y de los jugadores», cuenta Kasanwirjo. «Fue un momento de mucho orgullo».

El jugador de Ámsterdam lleva años soñando con el primer equipo del Ajax. «Llevo jugando en el club desde la categoría sub-10 y, de repente, ahora juego con todos los chicos que normalmente ves en la tele. Fue muy bonito».

«Me adapto bien al nivel. También he entrenado con el primer equipo y he demostrado que estoy a la altura», afirma Kasanwirjo con seguridad.

Kasanwirjo espera seguir desarrollándose en el Ajax en los próximos años. «Es un buen entorno para mí y conozco a algunos de los chicos desde hace ocho o nueve años».

Kennynho es seis años más joven que su hermano Neraysho, que sigue bajo contrato con el Feyenoord. Esta temporada juega cedido en el Fortuna Sittard.