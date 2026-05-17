El Girona cae a la zona de descenso mientras sus rivales le dan una paliza sin piedad

El Girona perdió el domingo por la noche ante el Atlético de Madrid y cae a puestos de descenso, mientras sus rivales directos ganaron. Elche, Levante y Alavés sumaron tres puntos, complicando aún más la situación del equipo de Míchel.

Atlético de Madrid 1-0 Girona

El Girona no sorprendió el domingo por la noche al Atlético de Madrid. En Madrid, el equipo de Míchel perdió 1-0 ante el cuarto de LaLiga. Con esta derrota, el Girona cae por debajo de la línea de descenso, ya que sus rivales directos ganaron.

El Atlético se adelantó a los veinte minutos en el Riyadh Air Metropolitano. El Girona, que empezó con Daley Blind y Donny van de Beek en el banquillo, no despejó bien el balón en varias ocasiones; este superó a la defensa y llegó a Antoine Griezmann, quien pronto se marchará al Orlando City. El capitán envió un centro preciso a Ademola Lookman, que remató sin problemas.

Pese a algún acercamiento sobre la portería de Jan Oblak, el Girona no se repuso. El 1-0 final deja a los de Míchel, en la mira del Ajax, obligados a ganar la próxima jornada al Elche, 17.º, para evitar el descenso directo.

Elche - Getafe 1-0

Sin embargo, su rival directo, el Elche, sí hizo lo que tenía que hacer: ganar. En casa ante el Getafe, el equipo de Eder Sarabia se adelantó a los veinte minutos gracias a un golazo de Víctor Chust.

Un rebote tras un saque de banda lejano le cayó a Chust, que disparó con fuerza y marcó: 1-0.

Justo antes del descanso, Dakonam Djené derribó a German Valera con la pierna extendida y vio la roja directa. Con uno más, el Elche gestionó el partido sin problemas y sumó tres puntos vitales en la lucha por la permanencia.

Levante - Mallorca 2-0

El Levante, con un 29 % de posesión, venció el domingo en el Ciutat de València y prácticamente sentenció las aspiraciones mallorquinistas. El Mallorca, decimonoveno, necesita un milagro para mantenerse.

El Levante se adelantó en el 32 tras un error en la construcción del Mallorca: Carlos Espí robó el balón y batió al portero, 1-0.

En el descuento, Johan Mojica tiró del pelo a Roger Brugue tras una falta y este respondió con un gesto de golpeo; ambos vieron la roja.

Poco después, Kervin Arriaga remató de cabeza un córner y sentenció con el 2-0. Un penalti fallado por el defensa del Levante Dela ya no tuvo importancia.

Oviedo - Alavés 0-1

El Alavés cumplió. Visitó al descendido Real Oviedo, se adelantó a los doce minutos y mantuvo la ventaja.

Tras una jugada por la izquierda de Abderrahmane Rebbach, Toni Martínez solo tuvo que empujar el balón para marcar el 0-1.

El Alavés cedió el balón al rival, que pese a dominar la posesión no generó ocasiones claras.

Puesto Equipo Puntos Diferencia de goles 13. Sevilla 43 -13 14. Alavés 43 -11 15. Levante 42 -13 16. Osasuna 42 -5 17. Elche 42 -8 18. (Descenso) Girona 40 -16 19. (Descenso) Mallorca 39 -13

* Clasificación tras 37 jornadas