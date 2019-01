El Getafe también carga contra el VAR: "No se está usando bien"

José Bordalás, Jaime Mata y el presidente, Ángel Torres, han manifestado su malestar por el polémico gol anulado ante el Barcelona.

La jornada 18ª no ha sido la mejor para los árbitros de LaLiga después de que haya habido polémicas en los partidos de Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona, que venció por 1-2 pero al Getafe le anularon un gol polémico.

El conjunto azulón mostró su malestar con la decisión como explicó el entrenador, José Bordalas: "El gol de Mata es totalmente legal y por eso nos sentimos perjudicados. Siempre he defendido el VAR pero creo que no está funcionando bien"

En la misma se expresó el propio delantero: "El árbitro dice que le ha parecido falta y la ha pitado. Si el VAR está para ayudar, no entiendo por qué no se ha revisado la jugada".

Tampoco se guardó su opinión el presidente del club, Ángel Torres: "Creo que Ángel no se puede quitar, me ha parecido gol legal. Felicito al equipo por el partido que han hecho. Algo está pasando en el Madrid, algo no funciona. Florentino es un hombre de fútbol y lo puede arreglar".