El Getafe presenta a Quique Sánchez Flores com nuevo entrenador

El técnico regresa al club para sustituir a Míchel en la que será su tercera etapa en la entidad azulona y buscará la permanencia tras un mal arranque

Tras la destitución de Míchel que fue oficial el pasado lunes, el Getafe ha comunicado este miércoles la vuelta al banquillo de otro viejo conocido como es Quique Sánchez Flores, que ya fue el técnico azulón en su primera temporada en Primera División. Esta será la tercera etapa del técnico en el banquillo del club madrileño tras una fugaz vuelta en 2015 que sólo duró unos meses hasta que dimitió por motivos personales.

"Siempre que estoy en Getafe siento que es como parte de mi familia. Vamos a necesitar la ayuda de todos. Ahora lo único que me importa es generar la suficiente energía para que la gente se una a nosotros y sacar esto adelante entre todos. Siempre he estado conectado con el Getafe. Los grupos que me he encontrado en el vestuario siempre han sido muy buenos", comentó en su presentación.

El Getafe atraviesa una situación complicada después de que a las órdenes de Míchel sólo lograra sumar 1 punto de los primeros 24 en el arranque de LaLiga y se haya colocado como colista tras ser el único equipo que aún no ha logrado sumar puntos.

"Cada día que el Getafe esté en Primera hay que valorarlo como se merece. Todos los partidos que quedan van a ser finales, y en las finales hay que mostrar pasión por ganar y no cometer errores", admitió Sánchez Flores durante su presentación.