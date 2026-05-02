El Galatasaray sufre una dura derrota y pospone la celebración del título; Talisca da esperanzas al Fenerbahçe

El Galatasaray falló en su intento de título el sábado. Ganar al Samsunspor le bastaba, pero perdió 4-1. Mientras, el Fenerbahçe venció 3-1 al Basaksehir y se acercó a cuatro puntos. Quedan dos jornadas en la Süper Lig.

Samsunspor 4-1 Galatasaray

El Galatasaray partía como favorito y cumplía el guion cuandoYunus Akgün inauguró el marcador con un magnífico globo.

Sin embargo, la ventaja duró poco: en el 22’, Marius, con demasiado espacio, batió a Günay Güvenç con un disparo cruzado: 1-1.

Tras el descanso, Marius asistió a Cherif Ndiaye en el 2-1 y, poco después,Günay Güvenç fue expulsado por mano fuera del área.

Con diez, el equipo vivió un doloroso final: Marius y Ndiaye sentenciaron el 4-1.

Fenerbahçe - Basaksehir 3-1

Tras perder el derbi anterior ante el Galatasaray, el título parecía lejos para el Fenerbahçe, pero los Canarios Amarillos cumplieron.

Anderson Talisca y Amine Harit mandaron el partido al descanso 1-1. En la segunda parte, el Fener marcó la diferencia gracias a un solo hombre: Talisca.

El excompañero de ataque de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr abrió el marcador (2-1) con un potente disparo izquierdo al segundo palo y completó su hat-trick a veinte minutos del final con un tanto similar (3-1).

Fenerbahçe aún debe visitar al Konyaspor y recibir al Eyüpspor, mientras que Galatasaray jugará en casa ante Antalyaspor y visitará al Kasimpasa.