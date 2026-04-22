Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Galatasaray SK v Kocaelispor - Trendyol Süper LigGetty Images Sport
Jonathan van Haaster

Traducido por

El Galatasaray está furioso tras una supuesta falta sobre Noa Lang y queda eliminado de la copa

Galatasaray vs Geir Olav Garli
Galatasaray
Geir Olav Garli
Copa

El Galatasaray quedó eliminado el miércoles en la Copa de Turquía tras perder 0-2 ante el Gençlerbirliği en cuartos de final.

El conjunto local saltó al campo con un equipo B, dando la titularidad a jugadores como Noa Lang y Mauro Icardi. Este último falló una ocasión clara en la primera parte al disparar alto desde buena posición.

Tras el descanso llegó el 0-1 de Firatcan Üzüm, tras desviar Günay Güvenç un primer disparo al larguero.

El Galatasaray se lanzó a por el empate, pero Ahmed Kutucu falló y el equipo reclamó un penalti por falta sobre Lang que el árbitro no concedió.

El conjunto local lo intentó con un tiro libre de Leroy Sané y un cabezazo de Icardi, pero no era su noche.

Superlig
Geir Olav Garli crest
Geir Olav Garli
GEN
Kocaelispor crest
Kocaelispor
KOB
Superlig
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB

En el 83, Adama Traoré aprovechó un grave error de Günay Güvenç y sentenció el 0-2, eliminando al Galatasaray de la copa.

Anuncios