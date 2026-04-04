El Galatasaray cae derrotado ante el Trabzonspor, que sigue en plena lucha por el título turco

El Trabzonspor se ha metido de lleno en la lucha por el título de liga turco. Los Bordo-Mavililer ganaron el partido estrella en casa contra el Galatasaray por 2-1 y ahora están a solo un punto del líder, que aún tiene un partido pendiente. El Fenerbahçe, que tiene tres puntos menos que el Trabzonspor, también ha jugado un partido menos que el equipo del entrenador Fatih Tekke.

En el Trabzonspor, André Onana estuvo, como era de esperar, bajo los palos. El camerunés logró mantener la portería a cero en los dos partidos anteriores y se encuentra en excelente forma. El Galatasaray tuvo que prescindir de sus pilares Victor Osimhen, Gabriel Sara y Leroy Sané. Sin embargo, Noa Lang fue titular en la banda izquierda.

Dada la excelente forma del Trabzonspor, el Galatasaray sabía que le esperaba un partido difícil. El partido no llevaba ni cuatro minutos cuando el equipo local ya se adelantó. Wagner Pina envió un centro a la cabeza de Paul Onuachu, quien remató el balón con precisión al segundo palo: 1-0.

En esa primera parte, el Trabzonspor no supo ampliar su ventaja. Anthony Nwakaeme vio cómo su disparo se iba rozando el poste por el lado equivocado, mientras que Felipe Augusto también falló desde una posición prometedora.

Además, justo antes del descanso, a Onuachu le anularon su segundo gol de la noche por fuera de juego, lo que mantuvo con vida al Galatasaray. Es más: pocos minutos después del descanso, Wilfried Singo remató en el segundo palo un centro milimétrico de Baris Alper Yilmaz: 1-1.

Sin embargo, la alegría del Galatasaray duró poco. A poco más de una hora de juego, Chibuike Nwaiwu prolongó un lanzamiento de falta medido de Nwakaeme por detrás del indefenso Ugurcan Çakir hacia la escuadra: 2-1.

A continuación, Oleksandr Zubkov tuvo la oportunidad de marcar el 3-1, pero su disparo a puerta fue desviado en el último momento a córner por el exjugador del Ajax Davinson Sánchez. Se vivió un final de partido de infarto, pero ya no se marcaron más goles.