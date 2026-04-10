El futuro de Vlahović... Seis millones separan el sueño de la realidad

Juventus y el delantero serbio Dušan Vlahović han decidido tomarse un respiro para no echar por la borda los esfuerzos recientes. Ambas partes siguen confiando en llegar a un acuerdo para renovar el contrato. La próxima semana será clave: el padre del jugador, Miloš Vlahović, se reunirá con la directiva para resolver los últimos detalles.

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Según el diario italiano «Tutto Mercato»: Según “Tuttomercato”, ambas partes ya tienen un acuerdo preliminar sobre el salario: el jugador cobrará más de 6 millones de euros anuales con incentivos, cifra que seguirá siendo inferior a los 7 millones de Kenan Yildiz, quien será el mejor pagado del equipo la próxima temporada.

Se pactó un contrato de dos años, aunque su entorno teme que esa duración favorezca al club y pueda devolverlo al mercado en solo doce meses.

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La Juventus tiene claro que el futuro de Vlahović no está garantizado, pero le ofrecerá otra oportunidad tras cuatro años irregulares, a cambio de un salario difícil de igualar en otro club. Además, el club sabe que el jugador no ha acordado nada con otro equipo y, por ahora, no parece dispuesto a valorar ofertas externas.

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La lesión cambia la ecuación

Hasta hace poco, el jugador buscaba cerrar la temporada de la mejor forma para mejorar su posición de negociación. Sin embargo, la última lesión ha alterado sus planes y le ha privado del desenlace que esperaba.

Sin embargo, la necesidad que la Juventus tiene de él podría ser una baza en las negociaciones, siempre que Dušan Vlahović o su entorno muestren flexibilidad en la prima de fichaje y las comisiones, según «Tutto Mercato».

Según las estimaciones, aún hay 6 millones de euros de diferencia, pero esa cifra no debería poner en riesgo el proyecto de construir una relación estable entre el jugador y el club.

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