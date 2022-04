El futuro de Mbappé, en el aire: "¿Quedarme en París? Sí, es una posibilidad"

El delantero del PSG Kylian Mbappé, futurible del Real Madrid, ha hablado sobre su futuro tras la goleada del equipo de Mauricio Pochettino ante el Lorient por 5-1, partido en el que el delantero galo ha anotado dos goles.

"¿Quedarme en París? Sí, es una posibilidad", ha dicho Mbappé en declaraciones realizadas para "Amazon". El internacional francés, a quien buena parte de los medios de comunicación coloca en el Real Madrid a partir del próximo verano, ha explicado sin embargo que todavía no tiene decidido su futuro.

"Estoy pensando, hay elementos nuevos y muchos parámetros, no quiero equivocarme”, sentenció el ex futbolista del AS Monaco, campeón del mundo con su Selección en Rusia 2018.

“Me estoy tomando mi tiempo para tomar la mejor decisión posible. Si lo tuviera decidido, lo habría anunciado”, remató el crack del PSG, que acaba contrato en el Parque de los Príncipes en el próximo mes de junio.