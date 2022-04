Robert Lewandowski no ha llegado a un acuerdo con el Barcelona, tal y como han podido saber GOAL y Spox, aunque eso no significa que no pueda abandonar el Bayern este verano.

Una información de Polonia afirma que el delantero está decepcionado por la reticencia del Bayern de Múnich a iniciar conversaciones sobre un nuevo contrato y, en cambio, había acordado un contrato de tres años para unirse al equipo catalán.

Sin embargo, no se cree que ese sea el caso, aunque el internacional polaco aún podría dejar a los campeones de la Bundesliga durante el verano.

El futuro de Lewandowski, en el aire

GOAL y Spox entienden que las conversaciones iniciales entre Lewandowski y el Bayern sobre un nuevo contrato se llevarán a cabo en las próximas semanas.

El jugador de 33 años, que se unió al Bayern procedente del Borussia Dortmund en 2014, no tiene contrato para 2023 y el club espera persuadirlo para que firme una extensión.

Incluso si están interesados ​​en ficharlo, el Barcelona solo podría abrir conversaciones con el permiso del Bayern, algo que es poco probable que los alemanes concedan ahora mismo.

Si Lewandowski no firma un nuevo contrato, el Barça podrá discutir un movimiento de transferencia libre cuando ingrese a los últimos seis meses de su contrato en enero de 2023.

Eso no quiere decir que el delantero no abandonará el Allianz Arena este verano, con el agente Pini Zahavi explorando posibles opciones, pero hablar de un acuerdo es prematuro.

El salario, clave de cara a cualquier acuerdo

El único punto conflictivo tanto para el Bayern como para el Barcelona son las demandas salariales de Lewandowski. El polaco es uno de los que más gana del Bayern con un salario anual de alrededor de 25 millones de euros (21 millones de libras esterlinas/27 millones de dólares), incluidas las bonificaciones.

El director deportivo, Hasan Salihamidzic, admitió el mes pasado que el Bayern se encontraba en un “período difícil desde el punto de vista financiero”, ya que busca recuperarse de la interrupción causada por la pandemia.

Es probable que tal salario sea problemático para el Barcelona, ya que el club busca recuperar sus finanzas en crisis.

La Liga ha otorgado a los gigantes catalanes un límite salarial negativo, lo que significa que deben deshacerse de varios jugadores antes de poder gastar mucho en jugadores nuevamente.