El fútbol español está en peligro de huelga

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, citó con urgencia a los clubes, luego de que el juez haya decretado el final de los partidos de los lunes.

No hay paz y parece que no la habrá pronto. Después de que el juez decrete el final del fútbol de los lunes y acepte que se juegue los viernes, el presidente de , Javier Tebas, convocó a los clubes de Primera y Segunda división para una Asamblea Extraordinaria.

El juez prohíbe que se juegue los lunes LaLiga pero deja que haya fútbol los viernes

¿Cuándo será esta particular reunión? El lunes 12 de agosto, a las 12. Nadie, por el momento, se anima a descartar el cierre patronal y algunas instituciones hasta analizan tomar otras medidas más drásticas.

Según pudo averiguar Goal, a día de hoy, no existe riesgo de que se pare el fútbol. Pero claro, si se tira demasiado de la cuerda, se puede romper.

"No deja de hacerme gracia. Partimos de la prohibición total de jugar viernes y lunes, y ahora resulta que sí podemos los viernes. Bueno pues, estoy convencido de que no tardaremos mucho en poder jugar también los lunes. ¡Hay que recordar que no teníamos nada! A esto le queda todavía mucho recorrido. Saldremos adelante, vamos también a por los lunes", declaró el propio Tebas en Marca, tras conocerse la noticia.

Por su parte, el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, se mostró más alegre y hasta celebró la decisión del juez a través de su cuenta de Twitter: “Muy feliz. Se cumple el deseo de las aficiones”.