El fútbol, en estado de "shock" por la trágica muerte de Kobe Bryant

El fallecimiento del exjugador de 41 años ha conmocionado a todo el mundo del fútbol

El mundo del deporte está en auténtico "shock". Según adelantó el canal TMZ y confirmaron medios estadounidenses, Kobe Bryant, mito del baloncesto, leyenda de Los Angeles Lakers y de la NBA, ha fallecido en un accidente de helicóptero este mismo domingo en Calabasas, . Kobe viajaba con otras tres personas en el citado helicóptero, que se precipitó al vació y acabó estrellándose. Segúbn la citada cadena, no hay supervivientes entre los pasajeros.La causa del accidente está siendo investigada por las autoridades.

Kobe Bryant solía viajar a menudo en helicóptero para ir de Newport Beach al Staples Center, la cancha del conjunto angelino. Aún no hay confirmación oficial por parte de las autoridades norteamericanas sobre el fallecimiento de Kobe, aunque sí aseguran que se ha producido un accidente de helicóptero en Calabasas este domingo.

Las reacciones del mundo del fútbol, a cual era gran aficionado Bryant, no se han hecho esperar. El primero fue el , que apenas unos minutos después de que se conociera la noticia, ofreció sus condolencias. El FC , club del que era aficionado declarado, mostró su pesar en su cuenta de Twitter.

Consternados por la muerte de @KobeBryant, un deportista ejemplar cuya figura traspasó las pistas de baloncesto. Un abrazo para su familia y seres queridos. Descanse en paz. pic.twitter.com/zE2SCLimvG — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 26, 2020

We have no words to express how shocked we are to hear of the tragic passing of one of the greatest sportsmen of all time and Rossonero fan, Kobe Bryant. All our thoughts are with the families of those affected by this tragic accident. You will forever be missed, Kobe 🙏❤️🖤 pic.twitter.com/FOd365chEL — AC Milan (@acmilan) January 26, 2020

Noooooooooooooooooooooooooooo

💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱

I just can’t believe it — Didier Drogba (@didierdrogba) January 26, 2020

Una leyenda del baloncesto muy

querida en el mundo del fútbol.#RIPKobe pic.twitter.com/uro23fYOPP — FIFA.com en español (@fifacom_es) January 26, 2020

El ha sido otro de los primeros en mostrar su pesar por el fallecimiento de uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto.

Consternados con la noticia 😢 Una leyenda del basket 🏀 nos deja pero su legado será eterno. Trasladamos nuestras condolencias a familiares y amigos en estos momentos tan duros. D.E.P. #RIPMamba pic.twitter.com/6iCzIWHjP1 — Levante UD 🐸 (@LevanteUD) January 26, 2020



Per sempre uno di noi ❤️ 🙏 pic.twitter.com/MaPrV7Jjpf — Pall. Reggiana (@PallacReggiana) January 26, 2020

No me jodas!! Me he quedado pálido!! Mi pésame a su familia, amigos, al mundo del baloncesto y deporte en general! D.E.P Kobe 😥 pic.twitter.com/rhp3U2c9f5 — Iker Casillas (@IkerCasillas) January 26, 2020

“On behalf of myself, the players and staff at AS , we join the rest of the sporting world in mourning the tragic passing of Kobe Bryant. Kobe was a true icon and our thoughts are now with his family and the families of all of the victims aboard that flight.”

Jim Pallotta pic.twitter.com/bsmBumeLpg — AS Roma English (@ASRomaEN) January 26, 2020