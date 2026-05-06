El Fortuna publica una foto de Halilovic, que «ha desaparecido por completo»: los aficionados comentan en masa su aspecto

El Fortuna Sittard ha publicado de repente una foto de Alen Halilovic. El centrocampista croata no jugaba con el equipo de Limburgo desde el 1 de febrero, pero ya ha vuelto.

El martes el equipo jugó un amistoso contra el Geleen-Zuid de cuarta división y ganó 0-11, según un mensaje en X.

Halilovic arrastraba una lesión de tobillo que le mantuvo fuera de los primeros trece partidos y, tras recuperarse, no estaba en óptimas condiciones físicas.

Aun así, entró como suplente en tres partidos en enero y febrero, sumando un total de once minutos con el técnico Danny Buijs.

Luego volvió a desaparecer y no jugaba desde el 1 de febrero, hasta que el domingo pasado regresó a la convocatoria tras dos meses ausente.

Los aficionados han visto la foto y comentan que parece haber engordado. «Las tartas de Limburgo le sientan bien», dice uno. Otro añade que ha cogido «un poco de barriga».











