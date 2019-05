¿Ahora o cuándo? Superliga debate el final de los promedios del descenso, pero para más adelante

A pesar de un principio de acuerdo entre los dirigentes, el formato continuaría su curso original por al menos dos años más.

El descenso de Tigre y su posterior gran desempeño en la Copa Superliga fue el empujón final para avanzar en una idea que se había puesto sobre la mesa a principios de año: suprimir el sistema de promedios para decidir los descensos de la máxima categoría del fútbol argentino, algo que ya se había definido para el ascenso, que depende directamente de la AFA.

En este caso, unos 20 dirigentes de clubes de la Superliga se reunieron en el Hotel Savoy y allí habían llegado a un primer acuerdo para formalizar la propuesta de inmediata aplicación, directamente de cara a la temporada 2019-20, que ya había presentado un debate en relación a la segunda edición de la Copa Superliga, que se disputará entre marzo y mayo del año próximo con un formato de dos zonas de 12 equipos y una final entre los ganadores de cada grupo, que iban a sumar sus puntos en la tabla de promedios.

La idea de esta cúpula dirigencial es convocar a una Asamblea Extraordinaria en julio, pasada la y cuando ya se conozca al segundo ascendido de la Primera B Nacional, que saldrá del reducido que ya se encuentra en plena disputa de sus semifinales. De todas maneras, la mayoría de los presentes expresó su aval para terminar con este sistema que data de principios de los 80. Sin embargo, ahora todo daría marcha atrás: el formato actual continuaría al menos por los próximos dos años. Lo djo el propio Rodolfo D'Onofrio: "Si no tienen que haber promedios, hagámoslo, pero que sea de aquí a dos años. No es justo que de golpe les cambiemos las reglas de juego a los clubes. Si tenemos que cambiar de reglamento, lo modificaremos. Pero para adelante, para atrás no".

Desde que el Matador de Victoria no pudo evitar el descenso más allá del sprint final y luego avanzó tres rondas en la Copa, eliminando a Racing y tras vencer 5-0 a , que disparó además una polémica en torno a su clasificación a la Libertadores más allá de estar en la B, se puso la lupa sobre los promedios y todo indica que la próxima campaña ya no tendrá equipos con necesidad urgente de sumar, como ocurriría con Gimnasia de La Plata, los equipos rosarinos y Patronato.