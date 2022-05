El fichaje que no fue: Rangnick quería a Luis Díaz en el Manchester United

El despegue de Luis Díaz en el Liverpool, con una capacidad asombrosa de adaptación, cinco goles y varias asistencias, así como muy buenas figuraciones en los partidos disputados, ha llevado a revelar algunas historias hasta ahora desconocidas sobre el jugador y lo que pudo haber sido su futuro antes de llegar a los Reds.

Ralf Rangnick, actual técnico del Manhester United, dio a conocer que el guajiro estuvo en su lista de refuerzos solicitados a la directiva en el mercado de invierno. Además de Díaz, el alemán también tenía apuntados a Julián Álvarez, que fue comprado a River Plate por el Manchester City y Dusan Vlahovic, figura en aquel momento de la Fiorentina que recaló de buena manera en la Juventus.

Con alguno de estos tres nombres, Rangnick pretendía reforzar el ataque del United, más allá del regreso de Cristiano Ronaldo, pues había perdido a Anthony Martial y Mason Greenwood. Pese a la necesidad y calidad de los candidatos, la directiva increíblemente le bajó el pulgar.

El artículo sigue a continuación

"Le dije al board del club si no debíamos al menos tratar de analizar la posibilidad de fichar a un jugador a préstamo o como fichaje definitivo, pero contestaron que no. Me respondieron que no había ningún jugador en el mercado que realmente pudiera ayudarnos", contó el entrenador en declaraciones recogidas por Sky Sports.

"Había algunos: Díaz, que ahora está en Liverpool; Álvarez, que estará en el Manchester City en el verano; Vlahovic que en ese momento todavía estaba en la Fiorentina. Esos tres son los que me vienen a la mente”, agregó.

Un error que probablemente hoy esté lamentando el United, quien para la próxima temporada tendrá en el banquillo al holandés ex Ajax, Erik Ten Hag.