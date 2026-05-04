El fichaje millonario que no cuajó anuncia su despedida del Ajax

Ethan Butera deja el Ajax tras tres temporadas sin debutar con el primer equipo, debido a las lesiones.

El jugador se despidió a través de Instagram: «Tres años de altibajos, trabajo duro, dudas y lucha. Nunca fue fácil, sobre todo por las lesiones que intentaron frenarme».

El Ajax lo fichó en verano de 2023 por 1,5 millones de euros al RSC Anderlecht, siguiendo la estela de otros belgas que llegaron al Johan Cruijff ArenA. Su llegada generó grandes expectativas.

Mientras, jugadores como Mika Godts, Rayane Bounida y Jorthy Mokio sí llegaron al primer equipo, él se quedó en el filial. Las lesiones le impidieron debutar con el Jong Ajax hasta la temporada 2024/25.

En total, disputó 28 partidos con el Jong Ajax (una asistencia) y seis con el Sub-19, sin llegar a debutar con el primer equipo.

Aun así, se va con orgullo: «Cada vez que caía, me levantaba. Gracias a Dios encontré la fuerza para no rendirme», concluye.