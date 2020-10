El fichaje frustrado de Memphis Depay provoca el primer enfado de Ronald Koeman

Se implicó desde el principio en el fichaje para convencer a Depay, que no llegó...para no rebasar aún más el límite de coste de plantilla

A nadie escapa que Ronald Koeman tiene mucho carácter. Pues biem según ha podido saber Goal, el último día de mercado, el técnico holandés del FC montó en cólera al conocer que, después de haber pedido los fichajes de un central y de un delantero, se quedaba sin ambos. El tulipán sabía, a la perfección, las dificultades económicas que atraviesa el club, así como las restricciones financieras a las que debe ceñirse, al haber excedido el límite de coste salarial. Sin embargo, se llevó una tremenda decepción al conocer que, cuando el Barça tenía prácticamente cerrado a Memphis Depay, la operación se vino abajo.

Koeman, que sabía que la llegada de Eric García era más complicada, se implicó personalmente hace días en el fichaje de Depay. Desde el inicio reclamó su fichaje, se involucró en el proceso, mantuvo contactos, siguió la operación de cerca y fue clave para convencer al juagdor holandés de que presionara al Olympique de para salir. Koeman trabajó con el club el fichaje desde el inicio y por eso, cuando estando tan cerca, no se pudo hacer, sintió dos sensaciones entremezcladas: frustración y enfado. Que el club no fuera capaz de 'colocar' a algunos jugadores, entre ellos Ousmane Dembélé, para que Depay pudiera llegar, le ha generado su primer enfado desde que firmó por el Barça.

Está por ver cómo va a reaccionar en público Ronald Koeman. Sabía que la situación económica del club es delicada, pero no podía imaginar que el fichaje de Depay se vendría abajo cuando todo estaba acordado y él tenía claro que necesita de manera urgente un '9'. En el club se conoce el enfado de Koeman y se espera su reacción en público con cierta inquietud. Koeman va sobrado de carácter y suele decir lo que piensa sin ambages ni reservas. Es muy directo para responder a todas las cuestiones y veremos qué sucede cuando le pregunten por qué no se hizo el fichaje de Depay.

Koeman no tuvo problemas en dejar claro que a Ansu Fati no le benefician las pérdidas de concentracion, también fue directo al decir que Ansu está por delante de Dembélé, no se cortó un pelo en darle una reprimenda pública a Griezmann diciendo que había fallado dos ocasiones clarísimas y no tuvo problemas en confesar públicamente que a Dembélé le falta sacrificio defensivo. Está por ver cual será la reacción de Koeman con los "no fichajes" de Eric García y sobre todo, de Memphis Depay, que parecía hecho y acabó cayéndose. Sea como fuere, Koeman ya sabe que tendrá que apañarse con lo que tiene. Al menos, hasta enero.