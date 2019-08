El fichaje de Pogba, una misión casi imposible para el Real Madrid

Cierra el mercado de la Premier y el United no contrata a ningun sustituto para Pogba, al que no quiere vender

Era la gran petición de Zidane, pero su fichaje empieza a ser casi imposible. Y es que el mercado de fichajes en la Premier League se ha cerrado y lejos de fichar por el , el francés Paul Pogba no ha dejado el . Es cierto que "los diablos rojos" todavía podrían vender al galo si quisieran - el mercado cierra sus puertas para comprar jugadores, pero no para vender-, pero es que desde Old Trafford no se ha podido contratar a ningún sustituto para Pogba, con lo que parece casi imposible que dejen salir a su jugador para que acabe fichando por el Real Madrid.

En estos momentos, las posibilidades de que el francés llegue al Real Madrid son prácticamente nulas. Sólo podría fichar si el United diera el visto bueno a perder a su estrella de aquí al 2 de septiembre sin tener ya la opción de fichar ellos a nadie más. Un escenario altamente improbable y que no tendría sentido, ya que el Manchester no habría movido ficha por jugadores que sí estaban en su radar para sustituir a Pogba, como Milinkovic-Savic y como Bruno Fernandes. El caso es que ahora parece imposible que pogba vista de blanco y Zidane se queda sin la que era su gran petición desde que regresó al banquillo merengue.

Durante todo el verano, el técnico marsellés ha tenido entre ceja y ceja a Pogba, sin contemplar más opciones. Ni siquiera cuando el Real Madrid le planteó otro sposibles fichajes, poniendo sobre la mesa a jugadores como Van de Beek, Bruno Fernandes o Erikssen. Ahora la Premier ha cerrado sus puertas, el United no ha fichado a nadie y ese es un mensaje directo al Madrid: no se plantean vender a Pogba. Un durísimo golpe para Zidane.