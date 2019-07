"El fichaje de Neymar es posible pero no sé si es conveniente"

Josep Maria Gay de Liébana, uno de los mayores especialistas en finanzas y fútbol, analiza la viabilidad económica del fichaje de Neymar.

Josep Maria Gay de Liébana ( , 1953) es una de las voces más respetadas a la hora de entender la relación entre fútbol y finanzas. Profesor de Economía en la Universitat de Barcelona, es también autor de numerosos libros y estudios en los que desmenuza tan estrecha relación y recibe a Goal para analizar la viabilidad financiera de la posible incorporación de Neymar Da Silva al Barcelona.

¿Económicamente el Barcelona está en condiciones de fichar a Neymar?

"El traspaso de Neymar en si no supone mayores problemas que la financiación, que no es poco, pero en el momento que le incorporas tienes que tener en cuenta el gasto anual y es una carga muy cara, es posible pero no sé si es conveniente".

¿Cuántos clubes se pueden permitir una operación así?

"Hay pocos clubes que se pueden permitir a Neymar. Uno sería el por lo económico pero veo al padre del jugador intentando abrir puertas. El está planteando las cosas como debe. Si el chico se quiere ir que traiga el dinero que invertimos en su momento. Ahora se habla de la mientras el Barcelona sigue ahí. Sin embargo, no creo que nadie pague 200 millones de euros por Neymar. Su cotización es de máximo 100 millones. Y no hay que perder de vista el encarecimiento de su sueldo, que es muy elevado. Tampoco tengo claro que su rendimiento deportivo exija una inversión tan importante, no lleva una vida modélica y el PSG busca quien se lo lleve. Otra opción es que el jeque le deje en el banquillo hasta que acabe su contrato pero Neymar se arriesgaría a perder los mejores años de su vida. Particularmente no me interesaría ni para mi aunque costara solo 10 millones. Mi recomendación a mis amigos del Barcelona es que, con Neymar, adiós y muy buenas".

¿Se puede amortizar a los veintisiete años?

"Es un jugador que puede meter un gol importante que ayude a generar ingresos pero luego hay que tener en cuenta lo que pueda pasar cuando vaya a celebrarlo. No lleva la vida que debería un profesional del fútbol. Messi o Ronaldo, dos referentes en cuanto a compromiso, responsabilidad y rendimiento, no viven así. Hay que tenerlo en cuenta todo y también que él se marchó porque quiso pero es evidente que un Barcelona con Neymar aumentaría su potencial para lograr títulos y estos son fundamentales para renegociar contratos, giras y patrocinios al alza".

Antes mencionó el problema de su sueldo. ¿Lo seguiría siendo aunque lo rebajara hasta los 25 millones por temporada?

"El Barcelona tiene que reajustar la masa salarial, tiene que descargar el vestuario y desprenderse de algunos sueldos importantes pero esto suele suceder en esta clase de clubes que necesita figuras, no solo por el hecho futbolístico, que también, sino por la parte mercadotécnica a la hora de realizar giras más cuantiosas y de aumentar beneficios con patrocinadores, es un problema que les pasa a todos los grandes clubes, no es extraño ver a jugadores que cobran mucho y que a veces ni siquiera juegan".

¿Es financieramente aconsejable apostar por un fichaje tan caro en un contexto en el que tienen que empezar las obras del Espai Barça, cuyo presupuesto es superior a los 600 millones?

"El Espai Barça es un proyecto específico y singular que requiere una financiación específica y singular, necesita unos recursos ad hoc, un traje a medida, para afrontarse. Siendo un proyecto tan a largo plazo debería plantearse en base a 25 o 30 años, así lo está haciendo el con el Emirates Stadium, es una deuda que cuesta un dinero pero es a largo plazo mientras explota económicamente la financiación".

Y mientras no haya Espai Barça, ¿qué?

"Será muy difícil que clubes como el Barcelona o el puedan competir económicamente con clubes estado como el Manchester City y el PSG, que cuentan con el potencial de países tan ricos como Abu Dhabi y , que les utilizan para proyectarse a nivel global, y clubes más tradicionales, también el o el , ven limitada su capacidad de competir porque se ha producido un desequilibrio con algunos operadores que captan dinero desde fuera del fútbol y eso es un riesgo muy importante porque se puede perder la esencia, enturbiar y viciar el fútbol tal y como lo entendemos".

Entonces, ¿es posible seguir aumentando los ingresos o se ha alcanzado el techo?

"El Barcelona ha pasado de ingresar 100 millones a casi 1000 en apenas veinte años, es un crecimiento comparable al del sector tecnológico. Si se ha crecido ha sido por la cuestión audiovisual porque a nivel de socios y aficionados poco más se puede hacer. Si acaso, se puede crear un hábitat complementario, una especie de parque temático como puede ser el Espai Barça, lo que llaman hoy una experiencia y no una fría visita a las instalaciones, eso aporta un flujo de dinero como decíamos. Luego está el tema de los patrocinios, tienen que ser universales no locales, el ámbito ya es global y hay que reinventarse. No sé cómo evolucionará el negocio pero mi apuesta es que aumentará la creatividad a la hora de generar ingresos en base a la creación de palcos especiales, eventos con los jugadores y similares. Incrementar ingresos genera costes y creo que entraremos en una etapa de innovación en cuanto a ingresos".