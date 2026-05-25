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Joshua KitolanoImago
Sydney Jordan

Traducido por

El Feyenoord ve cómo su fichaje estrella del mercado invernal se marcha, libre de contrato, al equipo revelación de la Liga de Campeones

Fichajes
Feyenoord
Sparta Rotterdam
J. Kitolano

Joshua Kitolano deja el Sparta para fichar por el FK Bodø/Glimt noruego. El centrocampista del Sparta despertó el interés del Feyenoord el pasado invierno, pero ha optado por regresar a su país natal. 

Llegó en 2022 procedente del Odds BK por unos 600 000 euros y se convirtió en pieza clave de la plantilla.

Su contrato vence el próximo verano y no se renovará, así que Sparta no recibirá indemnización. Su valor de mercado actual es de 2,5 millones de euros. 

Marcharse gratis, igual que el delantero Tobias Lauritsen, le pesa: «Me entristece no poder devolverle nada al Sparta; siempre fue mi plan».

«He podido devolver algo con buenos partidos, sobre todo la victoria 4-2 ante el Feyenoord, pero me duele no haberles dado también dinero».

Su contrato con el Bodø/Glimt empezará el 1 de julio de 2026; aún no se sabe la duración. Kitolano viajará primero a Bodø para definir los detalles. 

En 126 partidos con el equipo de Róterdam, anotó catorce goles y dio nueve asistencias. Esta temporada lleva cinco goles, dos de ellos en la visita al Feyenoord, su rival local.

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