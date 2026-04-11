El Feyenoord se queda con un sabor muy amargo tras el magnífico paso adelante de Marcos Senesi

Marcos Senesi tiene donde elegir. El defensa del AFC Bournemouth podrá fichar por un equipo de la élite inglesa sin coste alguno al final de esta temporada, mientras que el Tottenham Hotspur también se ha mostrado muy interesado. Sin embargo, su antiguo club, el Feyenoord, está muy decepcionado, ya que es muy probable que el porcentaje de la venta acordado hace años no le reporte ni un céntimo.

El experto en fichajes Matteo Moretto informó el sábado que los representantes de Senesi conversan con Chelsea, Manchester United y Tottenham, y añade: «Los demás clubes tienen muchas menos posibilidades».

Senesi pasó del Feyenoord al Bournemouth en 2022 por al menos quince millones de euros y pronto se hizo imprescindible: ya lleva 122 partidos con los Cherries, que el sábado, con él de central, sorprendieron al líder, el Arsenal (1-2).

En su traspaso al Bournemouth, el Feyenoord incluyó una cláusula del 15 % de una futura venta. Parecía que la iba a aprovechar cuando se vinculó a Senesi con la Juventus, pero nunca se concretó.

Sin embargo, esa transferencia no se concretó y una renovación parece lejana. Senesi, de 28 años, quiere dar un paso adelante y ya lo expresó. El Tottenham solo es opción si evita el descenso.

Con tres partidos con Argentina, llegó a la Eredivisie en 2019. El Feyenoord pagó unos siete millones de euros al San Lorenzo y pronto se hizo clave.

Aunque no conquistó títulos con los rotterdameses, fue pieza clave en la final de la Conference League de 2022.