El Feyenoord recibe una respuesta muy clara de Robert Eenhoorn

La lucha de poder en Feyenoord se intensifica tras la vacante de director general. Robert Eenhoorn ha manifestado su interés al club, según el Algemeen Dagblad, mientras Robin van Persie quiere que Dick Advocaat se quede.

En el consejo de supervisión las opiniones están divididas: Alexander van der Lely y Rob Tromp apoyan a Eenhoorn, mientras que Eelco Blok y Toon van Bodegom dudan. Los aficionados, en cambio, lo ven como el candidato ideal.

En segundo plano, Sjaak Troost, cuyo mandato vence en 2027, aún influye a través de Van Bodegom.

Además, la posición de Van Bodegom se cuestiona: los Amigos del Feyenoord quieren que deje el cargo tras su mandato actual, pues critican su intervención en la gestión diaria; él, en cambio, aspira a un tercer mandato, algo inusual.

Pese a los malos resultados, la directiva atribuye el bajón a las lesiones y prepara una reforma del área médica y de rendimiento.

Si Van Persie sigue la próxima temporada, el club quiere que Advocaat continúe como asesor. Aunque se esperaba que se marchara tras el partido contra el PEC Zwolle, el veterano técnico ahora aceptaría prorrogar su estancia. «Me gustaría mucho», afirma Van Persie, quien habla con él a diario.

Además, se menciona a Giovanni van Bronckhorst como posible incorporación en un puesto técnico. El exentrenador del club tiene contrato con el Liverpool, pero su salida sería negociable. Por ahora, según su entorno, no hay pasos concretos.