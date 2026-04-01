El Feyenoord recibe de repente una solicitud espontánea de un director técnico con muchas ganas

Américo Branco, que deja su cargo de director técnico del Fortuna Sittard tras cuatro temporadas, estaría encantado de incorporarse al Feyenoord. Así lo ha afirmado este directivo de 35 años en una entrevista con Voetbal International.

El Fortuna y Branco se separarán el próximo verano debido a diferencias de opinión. El portugués se muestra sincero sobre su relación enturbiada con el entrenador Danny Buijs.

«Si me preguntas si la relación con Danny es mala, te diré queno. Pero si me preguntas si voy a ir a cenar con él tras mi marcha del Fortuna, también te diré que no. Somos diferentes, en muchos aspectos», afirma Branco.

En las cuatro temporadas de Branco en el Fortuna, el club nunca sufrió una amenaza seria de descenso. Además, obtuvo beneficios millonarios con las transferencias.

Branco aún no sabe dónde está su futuro. Sin embargo, el ambicioso directivo no descarta seguir en la VriendenLoterij Eredivisie. «En el fondo, espero tener una oportunidad en un gran club de los Países Bajos».

«Creo que el Feyenoord sería lo que mejor me vendría. Estoy seguro de que allí también podría aportar valor. Pero también sé que los exjugadores de renombre tendrán prioridad. Eso también tiene mejor acogida entre los aficionados», afirma Branco.

Es posible que Branco, con sus declaraciones, se refiera sobre todo a la situación actual en el Ajax, el Feyenoord y el PSV. En Ámsterdam, Jordi Cruijff acaba de empezar en su puesto, mientras que Earnest Stewart está teniendo mucho éxito en Eindhoven. En Róterdam esperan nombrar a un nuevo director técnico a corto plazo.