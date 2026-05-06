El Feyenoord quiere incorporar al exentrenador adjunto del Ajax a su cuerpo técnico

Según el Algemeen Dagblad, el Feyenoord quiere incorporar a Said Bakkati al cuerpo técnico de cara a la próxima temporada. El club de Róterdam prepara cambios en el staff del entrenador Robin van Persie.

Además, se valora la posible salida de Etiënne Reijnen, ya que el Liverpool sigue interesado en el segundo entrenador tras la marcha de Arne Slot.

Hace dos años ya sonó su fichaje, pero entonces no tenía la titulación necesaria; ahora, a punto de obtenerla, la opción parece más viable.

Además, no descartan la marcha de René Hake, quien también interesa a otros equipos. Por ello, el club busca refuerzos para el cuerpo técnico.

Bakkati, de 44 años, es asistente de Maurice Steijn en el Sparta de Róterdam y también integra el cuerpo técnico de Jong Oranje bajo la dirección de Michael Reiziger. Previamente trabajó en el Ajax como ayudante de Steijn y de John van 't Schip.

Ya trabajó en De Kuip con Jaap Stam y, más tarde, con Dick Advocaat.

Sparta quiere renovarle, pero su contrato acaba y Feyenoord confía en que vuelva al sur de Róterdam.