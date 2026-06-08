«El Feyenoord pierde la oportunidad de recuperar a Geertruida por una sola llamada»

Lutsharel Geertruida quería volver al Feyenoord, pero la opción se esfumó tras la destitución de Robin van Persie como entrenador, informa De Telegraaf. El defensa ha sido convocado para el Mundial 2026 en lugar del lesionado Jurriën Timber.

El pasado fin de semana asistió al torneo juvenil de Van Persie en Maassluis, donde conversó con el exdelantero sobre su futuro.

El periodista Marcel van der Kraan apuntó que el defensa parecía dispuesto a regresar a De Kuip, siempre que Van Persie siguiera como técnico.

Sin embargo, durante el regreso se enteró de que Van Persie dejaría el club, lo que frustró su vuelta.

El Sunderland, que lo cedió la temporada pasada desde el RB Leipzig, decidió no ejercer la opción de compra, y según Voetbal International tampoco tiene futuro en el club alemán.

Por ello, se espera que Geertruida se transfiera este verano. Por ahora, el internacional holandés se centra en su participación en el Mundial de 2026.