El Feyenoord mantiene una primera reunión con el posible sucesor de Dennis te Kloese

El Feyenoord se ha reunido con Robert Eenhoorn, candidato a director general. Así lo informó Voetbal International este lunes.

El directivo de Róterdam es un candidato importante para marcar el rumbo futuro del club.

La noticia, adelantada por el observador del club Martijn Krabbendam, forma parte de un análisis detallado sobre el Feyenoord, que aspira a clasificarse para la Liga de Campeones.

«El futuro director general, Robert Eenhoorn, ya mantuvo una reunión y afronta una decisión clave: ¿priorizar solo los títulos o vincular esa ambición a la cultura de club que en los últimos cinco años aportó una final europea, un campeonato y una Copa KNVB, además de mucha buena voluntad?».

«El partido contra el Fortuna Sittard nos mostró que, más allá del alivio por casi asegurar la Champions, el club debe definir qué quiere a corto plazo y qué director técnico y entrenador pueden reflejar mejor esa ambición», añade.

El artículo no aclara si Eenhoorn sucederá a Dennis te Kloese ni el resultado de la reunión.

Feyenoord quiere nombrar primero un director general, quien elegirá al director técnico. Después se evaluará el papel del entrenador Robin van Persie.