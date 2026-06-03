El Feyenoord ha fijado un precio máximo de venta de 10 millones de euros por este jugador

El Feyenoord no dejará que Gjivai Zechiël se marche este verano. El periodista Mounir Boualin revela en un vídeo el precio mínimo del centrocampista, que la temporada pasada jugó cedido en el FC Utrecht.

«Volviendo al tema de Zechiël», comienza Boualin. «Si eso no funciona y hay clubes que lo quieren a toda costa, el Feyenoord pedirá entre ocho y diez millones de euros. Eso es lo que me han dicho mis fuentes».

Además, Boualin asegura que la relación entre Robin van Persie y Zechiël no fue buena: el jugador reconocía que a veces era un dolor de cabeza, pero luego habló con el técnico y se disculpó.

En su paso por el Feyenoord Sub-19, el jugador tuvo problemas con su rol al alternar con el primer equipo. «Me ponía trabas y eso no era muy agradable. Creo que no era nada personal, pero forma parte de tu crecimiento mental. También aprendí de ello. Van Persie me lo recriminó unas tres veces. No conseguí controlarlo», declaró en diciembre a la NOS.

El centrocampista, de 22 años y natural de Róterdam, brilló la pasada campaña con la camiseta del FC Utrecht: fue titular en la Eredivisie, la Copa KNVB y la Europa League, y alcanzó los 50 partidos.

Tras su anterior cesión al Sparta de Róterdam, Zechiël tendrá una nueva oportunidad en la pretemporada, tal como confirmó Van Persie: «Todos coincidimos en que lo ha hecho bien y merecerá otra oportunidad».

El talentoso centrocampista tiene contrato con el Feyenoord hasta 2028 y Transfermarkt valora su mercado en diez millones de euros.