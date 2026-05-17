El Feyenoord cierra la temporada de la Eredivisie con una victoria gracias a un doblete de Anis Hadj Moussa

El Feyenoord cerró la Eredivisie con orgullo. Visitó al PEC Zwolle sin nada en juego y ganó 0-2. Anis Hadj Moussa marcó los dos goles.

En el Feyenoord, Raheem Sterling volvió a la titularidad tras varias semanas, mientras que Casper Tengstedt ocupó el lugar del ausente Ayase Ueda. Shaqueel van Persie regresó a la convocatoria.

En la primera parte, los de Róterdam dominaron ligeramente, aunque ambos equipos crearon peligro. La ocasión más clara la tuvo Koen Kostons, pero falló ante Timon Wellenreuther en un mano a mano.

Tengstedt también falló dos veces ante el portero local, Duke Verduin.

En la segunda parte el ritmo bajó, pero el Feyenoord marcó en el 79’: Hadj Moussa controló, se fue solo y anotó el 0-1.

A los 85 minutos marcó el 0-2 y sentenció el encuentro. Así, el Feyenoord cerró con 65 puntos y se aseguró el segundo puesto.