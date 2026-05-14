El Feyenoord alcanza un acuerdo de principio: el nuevo director se presentará en breve

Robert Eenhoorn (58) será el nuevo director general del Feyenoord. El directivo de Róterdam sustituirá en De Kuip a Dennis te Kloese, que se marcha al CF Monterrey.

Según el habitualmente fiable Feyenoord Transfermarkt, el club de Róterdam ya reached an agreement in principle with Eenhoorn.

El acuerdo se está formalizando y pronto será presentado en De Kuip.

Los seguidores también esperaban con ansias su llegada.

Tras su carrera como beisbolista de élite, se convirtió en un reconocido directivo del fútbol neerlandés. Entre 2014 y 2024 fue director general del AZ.

Te Kloese dejará el club el 1 de julio y, nada más llegar, Eenhoorn deberá nombrar un nuevo director técnico.

Después abordarán la situación del entrenador Robin van Persie, quien el domingo se ganó el reconocimiento al llevar al Feyenoord a la Liga de Campeones.