El Fenerbahçe se lleva un reñido duelo contra el Besiktas en los últimos instantes

Un partido muy entretenido entre el Fenerbahçe y el Besiktas terminó finalmente con una ajustada victoria para el Fenerbahçe (1-0). Con este resultado, el Fenerbahçe se aprovecha de la derrota de su rival, el Galatasaray, a principios de este fin de semana.

El partido apenas llevaba unos segundos cuando el equipo local ya tuvo una gran ocasión para abrir el marcador. Dorgeles Nene se deshizo de la defensa con un bonito regate, pero su disparo acabó saliendo desviado de la portería de Ersin Destanoğlu.

El Beşiktaş también tuvo una gran ocasión para marcar el primer gol. Hyeon-gyu Oh estuvo a punto de rematar de cabeza un bonito centro de Orkun Kökçü y Václav Černý tampoco logró materializar el rebote.

Ambos equipos crearon peligro en varias ocasiones durante la primera parte, entre otras cosas a través de Talisca con un tiro libre y de Kökçü en el otro lado con un buen disparo desde lejos, que Ederson logró desviar por encima de su portería.

Mattéo Guendouzi también creó peligro por la banda izquierda antes del descanso, pero su centro no encontró a ningún compañero, lo que permitió al Besiktas despejar y alejar el peligro. Ambos equipos se fueron al descanso sin goles.

A los diez minutos de la reanudación, el Fenerbahçe volvió a estar cerca del primer gol con un disparo lejano de Guendouzi. En el córner posterior, el equipo local creyó marcar el 1-0, pero el córner lanzado corto, que el defensa del Besiktas Gökhan Sazdağı desvió a su propia portería, fue finalmente anulado por fuera de juego.

A pesar de que no se marcaron goles durante mucho tiempo, el encuentro siguió siendo interesante, en parte debido a la rivalidad. Así, el Fenerbahçe no pudo aprovechar un grave error en la defensa del Beşiktaş a través de Sidiki Chérif.

Quizás la mejor ocasión de la segunda parte —hasta ese momento— fue para Kerem Aktürkoğlu, quien, en una prometedora situación de uno contra uno, se topó con el portero Destanoğlu. El guardameta mantuvo su portería a cero con una gran parada y se erigió así en el protagonista del partido.

Poco después, el portero volvió a destacar. De nuevo, Aktürkoğlu se escapó y le pasó el balón con habilidad a Chérif, cuyo disparo fue atajado de nuevo con maestría.

En los últimos compases del partido, Nene fue derribado con dureza en el borde del área por Emmanuel Agbadou, tras lo cual el árbitro señaló penalti y Aktürkoğlu marcó el gol de la victoria desde los once metros.