El FC Twente vuelve a ganar y pisa los talones al Feyenoord y al NEC

El FC Twente venció 2-1 al FC Volendam en la Vriendenloterij Eredivisie. Con 53 puntos, empata con el tercero, el NEC, que el domingo jugará contra el segundo, el Feyenoord. Es la sexta victoria en siete partidos para el Twente.

A los dos minutos, Sam Lammers cabeceó un córner y Ruud Nijstad, que había subido al ataque, marcó su primer gol con los Tukkers.

Los visitantes se salvaron cuando Ricky van Wolfswinkel estrelló un cabezazo en el poste. El Volendam sufrió en los primeros minutos ante un Twente muy agresivo que buscaba el 2-0.

El 2-0 llegó a los 35 minutos: Lammers asistió a Kristian Hlynsson, que batió la escuadra. Así terminó un primer tiempo cómodo para el conjunto de John van den Brom.

Tras el descanso, Van den Belt falló un mano a mano y, poco después, Van Wolfswinkel chocó con Van Oevelen. El Volendam apretó, pero sin crear peligro real.

Sin embargo, Nordin Bukala recortó distancias en el 73’ y el portero Lars Unnerstall estalló de rabia, contagiando la tensión a compañeros y afición.

El Volendam luchó hasta el final por sumar un punto, pero no evitó la derrota. Tres puntos clave para el Twente y, para el Volendam, la confirmación de que la lucha por evitar el descenso directo continúa.