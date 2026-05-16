El FC Twente Femenino ganó el sábado la Eurojackpot KNVB Beker. En la final, disputada en Het Kasteel (Róterdam), venció al PSV en los penaltis tras empatar 2-2 después de 90 minutos y la prórroga. Es el quinto título de copa para el Twente Femenino.

En los últimos años Twente ha dominado la Eredivisie Femenina, pero esta temporada el PSV se proclamó campeón nacional por primera vez hace once días.

En la final, Twente buscaba revancha. Sin embargo, tras una pérdida de Jill Diekman, Liz Rijsbergen —que ya había golpeado el larguero en la primera parte— abrió el marcador para PSV con un disparo ajustado.

El Twente respondió con ocasiones de Eva Oude Elberink, Diekman y Jette Wiefferink, y Nina Nijstad golpeó el larguero para el PSV en la segunda parte.

Rijsbergen pareció sentenciar con un disparo raso al segundo palo (0-2), pero en minutos Jaimy Ravensbergen anotó dos veces y empató (2-2).

La prórroga no cambió el marcador y, en los penaltis, Twente ganó 4-3.

La próxima semana se verán las caras por última vez en la última jornada de la Eurojackpot Vrouwen Eredivisie.